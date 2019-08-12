اليوم.. تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة

أكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أيمن عبد الموجود، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ خطة بعثة الوزارة لتفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة والتى بدأت فجر اليوم الثلاثاء، بالنسبة للحجيج من المتعجلين وصباح الأربعاء للحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمى الجمرات بمنى، وكذلك التأكد من عمل طواف الإفاضة للحالات الخاصة، موضحا أن البعثة تأكدت من انتهاء حجيج الجمعيات الأهلية من رمى جمرة العقبة الكبرى.



وأشار رئيس البعثة، إلى أنه من المقرر ان تعود أولى رحلات حجاج الجمعيات إلى أرض الوطن في ١٧ أغسطس الجاري على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعا.