في ثانى أيام العيد.. كفر الشيخ خالية من التحرش

كثفت قوات الأمن بمديرية كفر الشيخ، اليوم الإثنين، من وجودها فى محيط الحدائق العامة، والمنتزهات بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وذلك لتأمين احتفالات المواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.



وقال مصدر أمنى، لـ"الدستور"، إنه لم يتم حتى الآن رصد أى حالات تحرش فى نطاق محافظة كفر الشيخ خلال اليوم الأول والثانى من عيد الأضحى المبارك، لافتًا أنه جرى نشر فرق من الشرطة النسائية لمكافحة التحرش بالميادين العامة والحدائق والمتنزهات.



وأكد المصدر، أنه قد تم رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمنى للدرجة القصوى، وذلك لمواجهة أية خروج على القانون، مشيرًا إلى أن قوات الأمن انتشرت بمختلف قطاعاتها بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ لخلق مُناخ آمن للمواطنين للاستمتاع بالعيد.