بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم كرنفالًا للأطفال بمناسبة عيد الأضحي في جنوب سيناء

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة جنوب سيناء، كرنفالًا للأطفال احتفالا بعيد الأضحي المبارك، في قرية النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية للحزب، جاء ذلك بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السوليه رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ اللواء، ومحمد مجدي بيومي، ومحمد الديناري أمين إعلام الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلي مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وشملت الاحتفالية عروض فنيه وكورال أطفال وألعاب ترفيهية كما تم مشاهده سنيما 9d cinema بالمجان لجميع الاهالي والأطفال دخل القرية.



وأعرب محمد مجدي بيومي، عن سعادته بتنظيم هذا اليوم للأطفال احتفالا بالعيد المبارك، مشيرًا إلى أن الحزب دائما موجود في جميع المناسبات، مؤكدا على أن أمانة الحزب بالمحافظة برئاسه جيفارا محمد الجافي امين المحافظه موجودة بشكل دائم في جميع المناسبات والفعاليات والأنشطة داخل المحافظة.