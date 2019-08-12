مقترحات جديدة لتخفيض رسوم تقنين أملاك الدولة

تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعديلات جديدة على القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أملاك الدولة.



وتهدف تلك التعديلات إلى تخفيض رسوم الفحص والتقنين.



وتضمنت التعديلات خفض رسوم الفحص، وجعلها لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه، وليس كما تشتمل عليه القانون من أرقام هائلة يصعب على بعض الفئات دفعها.



كما تضمنت التعديلات تخفيض رسوم الفحص لتصبح 300جنيه لكل فدان، و3 جنيهات للمتر للأراضي المقامة عليها بناء، بالإضافة إلى السماح بتقسيط إجمالي المبالغ الخاصة بالتقنين بما لا يتجاوز 10 سنوات، وليس كمدة الثلاث سنواات التي وضعتها الحكومة في القانون.