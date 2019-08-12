مبعوث أمريكا للسلام يأمل أن يكون عيد الأضحى لهذا العام الأخير في سنوات الحرب

أعرب المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد عن أمله في أن يكون عيد الأضحى لهذا العام الأخير في سنوات الحرب التي تشهدها أفغانستان.



وقال الدبلوماسي الأمريكي - حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الاثنين قوله في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عيد مبارك. وآمل أن يكون الأخير في سنوات الحرب.



أعرف أن الأفغان يتوقون إلى السلام. ونحن نقف معهم ونعمل بجد من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم ومشرف، يحفظ لأفغانستان السيادة التي لا تشكل أي تهديد لأي دولة أخرى".



علاوة على ذلك، قال خليل زاد "يعتقد الكثير من علماء الدين أن المعنى الأعمق لعيد الأضحى هو التضحية بالأنا الفردية. لذا يجب على القادة من جميع أطراف الحرب في أفغانستان أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار ونحن نسعى جاهدين لتحقيق السلام".



يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات بين قادة الولايات المتحدة وحركة طالبان لإيجاد تسوية سياسية للعنف المستمر في أفغانستان.