المواطنون يواصلون احتفالاتهم بثاني أيام عيد الأضحى المبارك

يحتفل المواطنون بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الإثنين، بخروجهم إلى المتنزهات والحدائق العامة وسط وجود أمني مكثف لتأمينهم وانتشار عربات الإسعاف في الطرق والميادين العامة تحسبا لأية طواريء.



ففي محافظة الفيوم، توافدت أعداد كبيرة من أبناء المحافظة والزائرين للمناطق السياحية، حيث حظى شاطيء وكورنيش بحيرة قارون، بأعداد كبيرة منهم للاستمتاع برحلات المراكب الشراعية، في مشهد رائع عكس فرحة العيد، والتغلب أيضا على حرارة الشمس بالاستحمام في البحيرة أو في حمامات القرى السياحية.



فيما تفقد خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، الأكمنة والتمركزات الأمنية على الطرق، ومقر الإنقاذ النهري، للوقف على جاهزية القوات، بينما أكد المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية بسنورس على توفير كافة الخدمات بالممشى السياحي الجديد على ضفاف بحيرة قارون بالقرب من منطقة "جزيرة البط"، مشيرا إلى أن الحدائق والمتنزهات والأماكن الطبيعية بعين السيلين قد استقبلت عشرات الأسر والعائلات وسط انتشار أمني مكثف لرجال الشرطة.



وبدوره، أكد الدكتور أحمد مرسي، مدير حديقة الحيوان بمدينة الفيوم، أن العروض الرائعة التي تم تقديمها بالحديقة جذبت العديد من الأسر والعائلات الذين توافدوا بأعداد كبيرة لمشاهدتها.



وفي محافظة البحر الأحمر، شهدت الشواطيء العامة والأندية الشاطئية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، توافد مئات المواطنين لقضاء العيد والاستمتاع بالشواطيء، بالإضافة إلى توافد عدد من الرحلات من المحافظات المجاورة، وزيارة المعالم السياحية والترفيهية.



ومن جانبه، أصدر محافظ البحر الأحمر توجيهاته لرؤساء المدن بتفقد الشواطيء العامة والحدائق والمتنزهات ومتابعة الخدمات الأمنية والطبية ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتوفير المناخ الجيد للمواطنين للاستمتاع بأجازة العيد، مشددا على توفير منقذين بكافة الشواطيء العامة والخاصة والأندية الشاطئية مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة والحفاظ على أرواح المواطنين.



وفي محافظة شمال سيناء، توجه آلاف المواطنين إلى الشواطيء والحدائق العامة والمتنزهات للاحتفال بالعيد، حيث تقوم الفرق الفنية والموسيقية بتقديم عروضها الترفيهية والغنائية والموسيقية احتفالا بالعيد.. وتوجه عدد من المواطنين إلى القرى والفنادق والشاليهات السياحية، بالإضافة إلى بعض الوفود السياحية الزائرة من المحافظات الأخرى للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمناطق الصحراوية، فيما تواصل قوات الأمن انتشارها في مختلف الشوارع وأماكن التجمعات ومراقبة الحالة الأمنية، وحماية المنشآت العامة والخاصة.



وفي الشرقية، شهدت حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق إقبالا غير مسبوق في ثاني أيام عيد الأضحى حيث اصطحبت مئات الأسر أطفالها لقضاء يومها داخل الحديقة والاستمتاع بالملاهي الكائنة بها.



وصرح المهندس أيمن لطفى مدير الحديقة، بأنه تم تزيين الحديقة وتعليق لافتات توعية بها للحفاظ على المظهر الجمالي لها، مضيفا أنه تم تزويد الحديقة بمجموعات جديدة ونادرة من الزواحف والطيور والحيوانات.



وأشار إلى أن رسوم الدخول ثابتة ولم يتم زيادتها منذ سنوات ويتم إعفاء أبناء مؤسسات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة منها، موضحا أن الحديقة حظيت بالنصيب الأكبر من الزائرين خلال أول أيام عيد الأضحى حيث تستقبل يوميا ما يقرب من 5 آلاف زائر.



وفي سياق متصل، وجه محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع المخلفات من جميع الحدائق والمنتزهات لإعادة الوجه الحضاري والجمالي، مشددا على ضرورة رفع تراكمات القمامة ونقلها إلى المدافن الصحية الآمنة.