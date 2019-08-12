الخميس.. "الكاثوليكية" تختتم صوم العذراء

تختتم الكنيسة الكاثوليكية بمصر احتفالاتها بصوم العذراء 15 أغسطس الجاري، بعد صوم استمر لمدة 15 يومًا.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأربعاء الماضي، صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يومَا ينتهي في 22 أغسطس الجاري بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.



وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التي تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في درنكة نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط.