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الكرازة

لليوم الخامس.. دير درنكة يستقبل الأقباط في نهضات العذراء

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:17 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء اليوم الاثنين، نهضة صوم العذراء مريم في درنكة تزامنًا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصوم العذراء مريم، لمده أسبوعين تنتهي في 22 من أغسطس الجاري.

ويواصل كثيرون من الأقباط التوافد على دير السيدة العذراء بدرنكه، تزامنًا مع ثالث أيام صوم السيدة العذراء، لمدة 15 يومَا وينتهي بقداس العيد 22 أغسطس الجاري.

ويصوم مسيحيوا مصر هذا الصوم تكريمًا وحبًا للسيدة العذراء مريم والدة السيد المسيح، كما يقوم البعض بتكريس أسبوع صوم آخر، بالإضافة إلى المدة الأسياسية وهى فترة الأسبوعين.

ويعد دير درنكة أحد المحطات المهمة في مسار العائلة المقدسة، فهو يستقبل نحو مليوني زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر، سنويًا، فيما يشهد حضورًا كبيرًا يومي الأحد والجمعة.

وتعود أهمية دير العذراء، بجبل أسيوط الغربى، إلى مجىء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرقى الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحرى فالقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربى حيث المغارة المعروفة التى حلت بها العائلة المقدسة.

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