اليوم.. الأنبا بيجول يترأس نهضات العذراء بالملاك شيراتون

تستضيف كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون، الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق، الأثنين 12 أغسطس الجاري، وذلك خلال نهضة صوم العذراء مريم والذي بدأ 7 أغسطس ويستمر لـ22 أغسطس الجاري.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، يوم 7 من الشهر الجاري، الذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الاصوام بالدرجة الثانية كونها اصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.