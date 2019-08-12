انتهاء فعاليات مؤتمر الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالمعادي

انتهت فعاليات مؤتمر الكتاب المقدس لدراسة إنجيل القديس يوحنا، والذي جرت فعالياته بالكلية الإكليريكية بالمعادي لخدام وشباب كنيسة العائلة المقدسة بالمعادي.



ونظم فعاليات المؤتمر جمعية القديس جيروم تحت قيادة صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف.



وقام نيافته بإلقاء المحاضرة الأولى، كما ألقي الدكتور هاني وليم المحاضرتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلي الشماس وسيم الذي ألقي المحاضرة الرابعة.