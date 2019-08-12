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مرشحان للرئاسة الأمريكية يهاجمان ترامب لحديثه عن مؤامرة فى وفاة "إيبستين"

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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هاجم المرشحان الديمقراطيان للرئاسة بيتو أوروكي و كوري بوكر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، لترويجه نظريات مؤامرة دون أساس حول انتحار رجل الأعمال الأمريكي جيفري إيبستين، فيما يبدو داخل زنزانة بسجن في نيويورك.

وبعد وفاة إيبستين، السبت الماضي، وهو مليونير متهم بالاتجار في الجنس اعتبر يومًا ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من أصدقائه، أعاد ترامب نشر تغريدة تتضمن زعمًا لا يستند إلى أساس من ممثل كوميدي محافظ بأن كلينتون ضالع في الوفاة.

وقال "أوروكي"، وهو عضو سابق بالكونجرس من ولاية تكساس لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن": "هذا مثال آخر لاستغلال رئيسنا لهذا المنصب الحساس للهجوم على خصومه السياسيين بنظريات مؤامرة لا أساس لها".

وأضاف "أوروكي"، أن ترامب يسعى لتحويل اهتمام المواطنين بعيدًا عن واقعتي إطلاق النار اللتين الأسبوع الماضي في إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو، وأثار الحادثان مجددًا دعوات لفرض قيود على حمل السلاح وتوجيه انتقادات لخطابات ترامب المثيرة للانقسام والمناهضة للهجرة والتي تنطوي على عنصرية.

وقال "أوروكي" من مدينة إل باسو مسقط رأسه: "إنه يغير مسار الحوار وإذا سمحنا له بذلك فلن نستطيع أبدًا التركيز على مشاكلنا الحقيقية والتي هو جزء منها".

ومن جانبه، قال "بوكر"، وهو سناتور أمريكي من نيوجيرزي: "إن تغريدة ترامب تعكس فقط مزيدًا من الحمق".

وأضاف في تصريحات لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن": "إنه يحيي ليس فقط نظريات المؤامرة بل يغذي مشاعر الغضب والاستياء لدى الناس تجاه الأشخاص المختلفين في هذا البلد".

وقال وزير العدل الأمريكي، وليام بار: "إن مكتب التحقيقات الاتحادي والمفتش العام لوزارة العدل فتحا تحقيقات في الواقعة"، مضيفًا أنه "فُزع" عندما علم بوفاة إيبستين في سجن اتحادي.

وقال بار في بيان: "وفاة إيبستين تطرح تساؤلات خطيرة يتعين الإجابة عليها".

وألقي القبض على إيبستين في السادس من يوليو لكنه رفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالاتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات، وبعضهن في سن الرابعة عشرة، في الفترة بين عامي 2002 و2005 على الأقل.

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