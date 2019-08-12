"جياماتى" يعلن فوزه فى انتخابات الرئاسة بجواتيمالا
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:41 ص
أعلن المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتي، فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت في جواتيمالا، أمس الأحد، قائلًا: " إنه سيكون شرفًا له العمل رئيسًا للبلاد بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه بشكل كبير على منافسته من يسار الوسط".
وقال "جياماتي"، في مؤتمر صحفي في العاصمة جواتيمالا سيتي :"لم يكن سهلًا ولكن تم تحقيق الهدف، سيكون شرفًا كبيرًا لي أن أكون رئيس هذا البلد الذي أحبه كثيرًا".
وأضاف: "سنعيد بناء جواتيمالا، ليس لدي كلمات تصف مدى امتناني".