"جياماتى" يعلن فوزه فى انتخابات الرئاسة بجواتيمالا

أعلن المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتي، فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت في جواتيمالا، أمس الأحد، قائلًا: " إنه سيكون شرفًا له العمل رئيسًا للبلاد بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه بشكل كبير على منافسته من يسار الوسط".





وقال "جياماتي"، في مؤتمر صحفي في العاصمة جواتيمالا سيتي :"لم يكن سهلًا ولكن تم تحقيق الهدف، سيكون شرفًا كبيرًا لي أن أكون رئيس هذا البلد الذي أحبه كثيرًا".



