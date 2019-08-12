"سامسونج" و"إل جى" ضمن المراتب العشر الأولى فى براءات الاختراع

أظهر تقرير جديد، اليوم الإثنين، أن شركتي سامسونج للإلكترونيات، وإل جي إلكترونيكس الكوريتين الجنوبيتين، أدرجتا ضمن المراتب العشر الأولى من حيث عدد براءات الاختراع في الولايات المتحدة.





وحافظت سامسونج للإلكترونيات على ترتيبها الثاني للسنة الـ 12 على التوالي، فيما أدرجت إل جي إلكترونيكس ضمن المراتب العشر الأولى للسنة الثالثة على التوالي.





طبقًا للتقرير الصادر عن جمعية مالكي الملكية الفكرية (IPO) الأمريكية، اليوم الإثنين، احتلت سامسونج للإلكترونيات المرتبة الثانية بعد شركة "آي بي إم" من حيث عدد براءات الاختراع في الولايات المتحدة في العام الماضي.





وذكرت الجمعية في التقرير، أن سامسونج للإلكترونيات سجلت 5.836 براءة اختراع في الولايات المتحدة في العام الماضي، لتحتل المرتبة الثانية بعد عملاق التكنولوجيا الأمريكي آي بي إم، والتي حصلت على 9.088 براءة اختراع.





وجاءت إل جي إلكترونكيس في المركز السابع، حيث حصلت على 2.473 براءة اختراع.





ومن بين الشركات الكورية الجنوبية الأخرى، أدرجت سامسونج ديسبلاي (المرتبة الـ 17)، وهيونداي موتور(المرتبة الـ 22)، وإس كيه هاينكس (المرتبة الـ 45)، وإل جي ديسبلاي (المرتبة الـ 53)، وإل جي تشيم (المرتبة الـ 61)، وإل جي إينوتيك (المرتبة الـ 87)، ضمن قائمة أكثر 100 شركة حاصلة على براءات الاختراع في الولايات المتحدة.



