"كونا" تدخل قائمة السيارات الـ100 الأكثر مبيعًا فى العالم

دخلت سيارة كونا لشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية قائمة السيارات الـ100 الأكثر مبيعًا في العالم بعد مرور سنتين من طرحها في الأسواق.



وضم موقع "فوكس تو موف" (Focus2Move) لأبحاث سوق السيارات، سيارة كونا إلى قائمته لأكثر السيارات مبيعًا في العالم، مشيرًا إلى أن مبيعات السيارة وصلت إلى 133.971 وحدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحتل المرتبة الـ66 على القائمة.



وشهدت مبيعات السيارة زيادة حادة قدرها 67.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصعد 49 مركزًا من المركز الـ115 إلى المركز الـ66.



وطرحت هيونداي سيارة كونا في يونيو عام 2017، ومنذ ذلك الحين حظيت السيارة بتقييمات إيجابية في الولايات المتحدة وأوروبا، فضلًا عن كوريا الجنوبية.



وبالإضافة إلى كونا، دخلت 10 سيارات كورية جنوبية أخرى القائمة في النصف الأول من العام الحالي، ومنها 7 سيارات لهيونداي، و3 سيارات لشركة كيا موتور التابعة لها.



واحتلت سيارة توسان أعلى مرتبة من بين السيارات الكورية الجنوبية، حيث جاءت في المركز الـ14 منخفضة بمركز واحد بعد أن كانت في المركز الـ13 في قائمة النصف الأول من العام السابق، وتليها سبورتاج لكيا (16) وأفانتي لهيونداي (25) وسنتافي لهيونداي (49).



وفي حين حافظت سيارة كورولا لشركة تويوتا اليابانية تصدرها للقائمة بدون أي تغيير عن العام الماضي.