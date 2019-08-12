ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

سيطرت حالة من الجدل على الرأي العام، بسبب المشاجرة التي حدثت بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة في منطقة مراسي بالساحل الشمالي والتي تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.. ونكشف عبر السطور التالية القصة الكاملة للواقعة.



وكشف شهود عيان أن بداية الواقعة كانت في حوالي الساعة الثانية مساءً، عندما تواجد الفنان أحمد عز برفقة أحد أصدقائه في فندق العلمين بمنطقة مراسي في الساحل الشمالي، وهو أحد أشهر الفنادق هناك، وأثناء تواجده في الكافية المتواجد باللوبي الخاص بالفندق، دخلت "ياسمين" شقيقة الفنانة زينة، والتي كانت تقيم في الفندق، فشهدت الفنان أحمد عز، أثناء تواجده مع أحد أصدقائه، فذهبت له، وقالت له: "مش هتعترف بولادك بقى.. أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، ثم ضربته بـ"القلم" أثناء تواجده في الفندق، وحاولت التعدي عليه؛ إلا أنه حاول التصدي لها ثم تعدى عليها بالضرب، فيما ظلت "ياسمين" تصرخ من اعتداء "عز" عليها.



وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانت الفنانة زينة تدخل إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب ولكنه تصدى لها وقام بضربها حتى تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، فيما تمكن المتواجدين داخل الفندق من الفض بينهم، ثم ذهبت الفنانة زينة وشقيقتها، وذهب الفنان أحمد عز مع صديقه.



وكشف الشهود أن "ياسمين" ذهبت بعدها إلى قسم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الفنان أحمد عز بالاعتداء عليها.