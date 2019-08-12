"وصلت إلى الضرب".. تفاصيل "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى
وأكد شهود عيان أن الفنان أحمد عز كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه فى كافية بمنطقة مراسى في الساحل الشمالي وأثناء تواجده، دخلت شقيقة الفنانة زينة ولم يكن هو يراها، وعندها اقتربت منه وقالت له: "أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، وبالفعل حاولت التعدي عليه؛ إلا أنه تصدى لها وتطور الأمر إلى شجار بينهما.
وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانت الفنانة زينة تدخل إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب ولكنه تصدى لها وقام بضربها حتى تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، فيما تمكن المتواجدين داخل الكافية من الفض بينهم، ثم ذهبت الفنانة زينة وشقيقتها، وذهب الفنان أحمد عز مع أصدقائه.
كانت الفنانة زينة دخلت في مشادة كلامية مع متابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام"، بسبب أولادها، من الفنان أحمد عز، حيث أثبتت زينة نسب أولادها للفنان أحمد عز، وحصلت على حكم خلع منه مؤخرا.
ونشرت زينة مقطع فيديو، على حسابها عبر "انستجرام"، يوم عرفة، وعلقت قائلة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، يارب أرزقكم زيارته وكل اللي يتمني يحج يحج وأنا يارب نفسي أزورك تاني".
بعد ذلك علقت متابعة على الفيديو قائلة: "أمتى هتورينا الولاد حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا".
من جانبها، ردت زينة بحدة قائلة: "معلش أنتي متطفلة وبجحة جدًا ميصحش تكتبي تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ماتخصكيش والمفروض الناس بتدعي وتكبر وأنتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين، فوقي إحنا مش هننفعك روحي أدعي ده يوم كله بركة".
وواصلت المتابعة: "والله مكنش قصدي حاجة وحشة بس بعد ردك ده أحب أقولك إني مش عايزة أشوف ولاد فنانين أنا عايزة أشوف ولاد أحمد عز قمر زي باباهم ولا طالعين لأمهم وسبنا البركة ليكي يا تقية".
الأمر الذي أثار غضب الفنانة، والتي قالت: "ما أنا عارفة إنك مش قصدك حاجة بس اللي جواكي اركنيه على جنب وأدعي وكبري مافيش وقت غير للدعاء وطلعي اللي جواكي بعدين.. ولو بتحبي أبوهم أوي كده أبقى اسأليه هو مش أنا".