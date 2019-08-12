"وصلت إلى الضرب".. تفاصيل "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

كانت الفنانة زينة دخلت في مشادة كلامية مع متابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام"، بسبب أولادها، من الفنان أحمد عز، حيث أثبتت زينة نسب أولادها للفنان أحمد عز، وحصلت على حكم خلع منه مؤخرا.





ونشرت زينة مقطع فيديو، على حسابها عبر "انستجرام"، يوم عرفة، وعلقت قائلة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، يارب أرزقكم زيارته وكل اللي يتمني يحج يحج وأنا يارب نفسي أزورك تاني".





بعد ذلك علقت متابعة على الفيديو قائلة: "أمتى هتورينا الولاد حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا".

من جانبها، ردت زينة بحدة قائلة: "معلش أنتي متطفلة وبجحة جدًا ميصحش تكتبي تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ماتخصكيش والمفروض الناس بتدعي وتكبر وأنتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين، فوقي إحنا مش هننفعك روحي أدعي ده يوم كله بركة".





وواصلت المتابعة: "والله مكنش قصدي حاجة وحشة بس بعد ردك ده أحب أقولك إني مش عايزة أشوف ولاد فنانين أنا عايزة أشوف ولاد أحمد عز قمر زي باباهم ولا طالعين لأمهم وسبنا البركة ليكي يا تقية".





الأمر الذي أثار غضب الفنانة، والتي قالت: "ما أنا عارفة إنك مش قصدك حاجة بس اللي جواكي اركنيه على جنب وأدعي وكبري مافيش وقت غير للدعاء وطلعي اللي جواكي بعدين.. ولو بتحبي أبوهم أوي كده أبقى اسأليه هو مش أنا".



