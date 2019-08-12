الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

فن

"وصلت إلى الضرب".. تفاصيل "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:56 ص
أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
محمود حفنى
طباعة
ads
كشف شهود عيان تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين الفنان أحمد عز، والفنانة زينة، في منطقة مراسي بالساحل الشمالي، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

وأكد شهود عيان أن الفنان أحمد عز كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه فى كافية بمنطقة مراسى في الساحل الشمالي وأثناء تواجده، دخلت شقيقة الفنانة زينة ولم يكن هو يراها، وعندها اقتربت منه وقالت له: "أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، وبالفعل حاولت التعدي عليه؛ إلا أنه تصدى لها وتطور الأمر إلى شجار بينهما.

وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانت الفنانة زينة تدخل إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب ولكنه تصدى لها وقام بضربها حتى تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، فيما تمكن المتواجدين داخل الكافية من الفض بينهم، ثم ذهبت الفنانة زينة وشقيقتها، وذهب الفنان أحمد عز مع أصدقائه.

كانت الفنانة زينة دخلت في مشادة كلامية مع متابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام"، بسبب أولادها، من الفنان أحمد عز، حيث أثبتت زينة نسب أولادها للفنان أحمد عز، وحصلت على حكم خلع منه مؤخرا.


ونشرت زينة مقطع فيديو، على حسابها عبر "انستجرام"، يوم عرفة، وعلقت قائلة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، يارب أرزقكم زيارته وكل اللي يتمني يحج يحج وأنا يارب نفسي أزورك تاني".


بعد ذلك علقت متابعة على الفيديو قائلة: "أمتى هتورينا الولاد حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا".

من جانبها، ردت زينة بحدة قائلة: "معلش أنتي متطفلة وبجحة جدًا ميصحش تكتبي تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ماتخصكيش والمفروض الناس بتدعي وتكبر وأنتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين، فوقي إحنا مش هننفعك روحي أدعي ده يوم كله بركة".


وواصلت المتابعة: "والله مكنش قصدي حاجة وحشة بس بعد ردك ده أحب أقولك إني مش عايزة أشوف ولاد فنانين أنا عايزة أشوف ولاد أحمد عز قمر زي باباهم ولا طالعين لأمهم وسبنا البركة ليكي يا تقية".


الأمر الذي أثار غضب الفنانة، والتي قالت: "ما أنا عارفة إنك مش قصدك حاجة بس اللي جواكي اركنيه على جنب وأدعي وكبري مافيش وقت غير للدعاء وطلعي اللي جواكي بعدين.. ولو بتحبي أبوهم أوي كده أبقى اسأليه هو مش أنا".


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

كيف توصل الغاز لمنزلك بـ30 جنيهًا شهريًا؟

منذ حوالي 7 ساعات

جولة في مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

"وصلت إلى الضرب".. تفاصيل "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ حوالي 11 ساعة

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

ads

الصور

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

image description

ذبح أضاحي العيد

image description

فرحة العيد فى القناطر

image description

صلاة العيد في العباسية

الأكثر قراءة

"وصلت إلى الضرب".. تفاصيل "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

في أول أيام العيد.. العجول تقتل 2 وتصيب 10 أشخاص

ستوديو

لماذا سمحت قوات الاحتلال بدخول المستوطنين للأقصى بعد منعهم؟

بالصور.. حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير

"السقوط في الوحل".. شاهد مباريات كرة قدم في المستنقعات

هنادي مهنى ضيفة "معكم".. الخميس

رياضة

بالصور.. نجوم الأهلى فى حفل زفاف مروان محسن

سمير عثمان: الحكام الأجانب لمباراة القمة فقط وتطبيق الـ«VAR» صعب

الأهلي يكتسح "اطلع بره" برباعية في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

الرئيس نيوز

التيجاني: الخلاف بين الجبهة الثورية و "قحت" على من يقود الانتقال

السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

بالصور| قصة وزير مصري أضاء المسجد النبوي بالكهرباء لأول مرة

صورة.. الشهيد عبد المنعم رياض يؤدي مناسك الحج

منوعات

ألمانيا تعتزم حظر الأكياس البلاستيكية

المسلمون فى الولايات المتحدة يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

دراسة تكشف سر النوم والاستيقاظ المبكر

"النهر اللامع" يثير التساؤلات

كشكول

3 طلاب ثانوي يحرقون مدرستهم بسبب الرسوب بقنا

«شوقي» يشارك بمناقشة رسالة دكتوراه عن " استخدام التعلم الالكتروني بتخفيف الاعباء علي الدولة "

مدارس تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد... تعرف عليها

عيد الأضحى.. وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي

إسلام سياسي

مقتل والي إدلب بداعش على يد هيئة تحرير الشام

السلطات الإسرائيلية تسمح لـ 1729 يهوديا باقتحام الأقصى أثناء صلاة العيد

توقيع سلام أفغانستان بين طالبان والمبعوث الأمريكي بعد عيد الأضحى

سعوديات يطالبن بإسقاط نظام القبيلة قبل نظام الولاية ومنع السفر


زيت وسكر

200 ألف جنيه إيراد حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الأضحى

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين لمتابعة أعمال التطوير

المجازر تقوم بذبح 3715 اضحية مجانا للمواطنين

وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن ومركز طوارئ مارينا

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

"الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب".. في العدد الجديد من مجلة ذوات الإلكترونية

ورش تعليم رسم البورترية بثقافة رشدي

"ثقافة العرب في زمن الميديا".. بقصر القباري في الإسكندرية

خاص: مخطوطات لثروت أباظة تكشف عن العناوين الأصلية لرواياته.. وخطاب شكر رسمي لجيهان السادات بسبب "أعماله الكاملة"

صفحتنا ع الفيس بوك