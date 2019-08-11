«المجلس العربي للشباب» يوزع ملابس العيد على الأسر المحتاجة بشبرا الخيمة

نظم المجلس العربي للشباب والتنمية برئاسة المهندس خالد عبدالله، معرض «شباب الخير»؛ لتوزيع ملابس العيد على الأسر المحتاجة بمنطقة شبرا الخيمة، وشملت الملابس الأطفال والكبار، كما تسلمت بعض الأسر كراسي متحركة وعكاز طبي.

من جهته، قال المهندس خالد عبدالله إن المعرض يستهدف 100 أسرة غير قادرة، بهدف إدخال الفرحة إلى قلوبهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعبرت إحدى الحاضرات عن فرحتها "أنا جوزي مريض ربو ومش شغال وكدا دخلت على عيالي فرحة العيد باللبس الجديد".





وعن أنشطة المؤسسة عقب العيد، وضح "عبدالله" أنهم بصدد تدشين أكاديمية التحدي، والتي تعمل على تدريب وتشغيل متحدي الإعاقة على مختلف التحصصات، والتي تشمل التدريب على برامج التصميم والمونتاج وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي إلى جانب تعلم مهارات التسويق الإلكتروني.





وأوضح رئيس المؤسسة أن الهدف من تلك الأكاديمية هو تأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل، والعمل على تشغيل المميز منهم، وذلك في مصنع "مصر الأمل" الذي يشمل الأيتام وذوي الإعاقة.





وعن استراتيجية المؤسسة خلال الفترة القادمة، أكد "عبدالله" أن الانتشار في محافظات مصر المتعددة على رأس أولوياتهم، إلى جانب التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني.





يذكر أن المؤسسة تعمل على دعم ومساندة الشباب المصري فى المجالات التنموية وتقدم التوعية والتثقيف للشباب، من خلال تقديم برامج التدريب والتأهيل والتشغيل فى مجالات مختلفة ومتنوعة.