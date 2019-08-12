عيد سعيد.. هذه الأطعمة تساعدك على هضم اللحوم

يقبل كثيرون على تناول اللحوم الحمراء، خاصة فى عيد الأضحى المبارك، ولكن قد يكون لكثرة تناولها مشاكل عديدة بالهضم، لذلك نستعرض فى السطور التالية مجموعة من الأطعمة الهامة تساعدك على تسهل عملية الهضم، بحسب موقع "بولد سكاى".



-الزبادى:

فهي مفيدة جدًا لتناولها بعد تناول الوجبات الدسمة، مثل اللحوم، إذ تحتوى على البروبيوتيك أوالبكتيريا الصديقة التى تساعد فى تحسين عملية الهضم.



- التفاح:

له فوائد كثيرة، إذ ينصح بتناوله الأطباء وخبراء التغذية، حيث يحتوي على عدد كبير من الألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين، التى تساعد فى تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من مشاكل الإمساك والإسهال.



- الزنجبيل:

تكمن أهميته فى زيادة سرعة عملية الهضم عن طريق زيادة حركة الغذاء إلى الأمعاء الدقيقة من المعدة، ويمنع الغثيان ويخفف من حدة الصداع.



- الموز:

يُعد من أفضل أنواع الفاكهة، تساعد فى تحسين حالة الهضم، لأنه غنى بالبوتاسيوم الذى يحسن عملية الهضم.



- البطاطا:

عليك أيضًا تناولها فهي تعمل على تحسين عملية الهضم، وتسرع من شفاء قرحة المعدة والأمعاء ومشاكل القولون.



- الأفوكادو:

احرص على تناوله باستمرار فهو غنى بالألياف والعديد من الفيتامينات الأخرى التى تساعد فى الهضم، وتحسين صحة الجهاز الهضمى الكلى الخاص بك، كما أنها تساعد فى حسن سير المرارة والبنكرياس.