لعروس 2019.. أحدث فساتين الزفاف من أشهر مصممى الأزياء

يُشكل فستان الزفاف حيزًا كبيرًا من تفكير العروس المقبلة على الزواج، خاصة فى مواسم الأعياد، التي يقبل فيها عدد كبير من الناس علي الزواج، ويمكن أن القول بأن فستان الزفاف هو المهمة الصعبة، ولكن لأجل تخفيف تلك المهمة الشاقة عن كاهلك، نستعرض فى السطور التالية أحدث فساتين الزفاف من أشهر مصممي الأزياء:





يقدم مصمم الأزياء اللبناني، زهير مراد، مجموعته الجديدة لفساتين زفاف عروس 2019، التي تمثل أحدث تصاميمه، على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ويمتاز أسلوب، زهير مراد، فى تصاميم فساتين الزفاف، بالتفاصيل البراقة واللامعة، والأشكال الهندسية والمعمارية التى يضفيها على الأزياء، ليشكل الفستان لوحة فنية وليس مجرد فستان تقليدي.





أما مصمم الأزياء اللبناني سعيد قبيسي، فيقدم أحدث تصاميمه، فى فساتين زفاف موسم 2020، لتناسب الأذواق المختلفة، إذ تضمت الفساتين الضيقة، وذات الأحجام الكبيرة، ولكن تشابهت في بعض التطريز الذي يزين جميع فساتين المجموعة.





واتجهت الموضة، هذا العام، لأفكار مبيتكرة في تصاميم فستان زفاف العروس، فنجد في أزياء سعيد قبيسي، اهتمامه بإضافة الريش والكشاكش التى تزين الفساتين، إذ جمعت بين التصاميم الكلاسيكية واللمسات العصرية.





فيما كشف مصمم الأزياء فيكتور ورولف، عن مجموعته لفساتين زفاف ربيع وصيف 2019، التى استوحاها من الموضة التراثية بأشكالها الناعمة، وتطريزاتها البسيطة والمميزة في الوقت نفسه، ومزج بينها وبين لمسات عصرية تناسب الوقت الحالي.



