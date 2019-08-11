انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ميناء دمياط

وقع حادث مروري على طريق ميناء دمياط الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، اليوم الأحد، حيث انقلبت سيارة ميكروباص بها ركاب، وتعطلت حركة المرور نسبيًا؛ بسبب انقلاب السيارة على الطريق.



وعلى الفور قامت غرفة عمليات إسعاف دمياط بتوجيه ودفع 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث والتعامل الفوري مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



كما قام رجال المرور بالتحرك الفوري على موقع الحادث لتسيير حركة المرور، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وتسيير حركة المرور بالطريق.



يذكر أن طريق "دمياط- دمياط الجديدة"، يمتد لمسافة طويلة، وهناك الآلاف من العمال يستخدمونه فى الذهاب لأعمالهم بالميناء والمناطق الصناعية، وشهد ارتفاعًا في نسبة الحوادث خلال العامين الماضيين.



