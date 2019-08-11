"التنظيم والإدارة": الاستعانة بالمحالين للمعاش لتدريب موظفى الدولة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن دراسة الاستعانة بموظفي الجهاز الإداري للدولة من ذوي الكفاءة والخبرة المحالين للمعاش في عمليات تدريب ورفع كفاءة العاملين بأجهزة الدولة المختلفة، وإتاحة الاستفادة من خبراتهم عند الحاجة.



وأشار الجهاز، إلي أن الحصر الإلكتروني يأتي في إطار توجهات الحكومة بالتحول الرقمي، وإلغاء التعامل الورقي تدريجيًا، تزامنًا مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر لها في منتصف العام المقبل 2020.



وأوضح الجهاز، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سيتم إنشاء قواعد بيانات بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وربط بعضها البعض لتحقيق التكامل فيما بينها والحد من التضارب بين الأجهزة الحكومية المختلفة.