الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

الإحصاء: صادرات مصر لإفريقيا تتخطى 1.8 مليار دولار خلال 2019

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:57 ص
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
ads
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انتعاش حركة الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، خلال عام 2019، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى تلك الدول مسجلة مليار و837 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل مليار و824 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 13.4 مليون دولار خلال عام فقط.

وأشارت الإحصاء في تقرير لها إلى أن كينيا جاءت في صدارة الدول الإفريقية من حيث حجم الصادرات المصرية، والتي بلغت الصادرات المصرية إليها 148 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو من عام 2019 مقابل 142.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.

فيما بلغت الصادرات المصرية لإثيوبيا 51.6 مليون دولار مقابل 95.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 51.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وسجلت الصادرات المصرية لجنوب إفريقيا تراجعًا إلى حدود 32.3 مليون دولار، مقارنة بحوالي 41.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بانخفاض بلغت قيمته 8.9 مليون دولار خلال عام.

وكان جهاز الإحصاء، قد أعلن عن ارتفاع جملة صادرات مصر لدول العالم إلي حدود 12.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019 مقابل 12.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 223.6 مليون دولار خلال عام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

براتب 10 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر 330 فرصة عمل

منذ حوالي 5 ساعات

"وصلت إلى الضرب".. تفاصيل "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ حوالي 7 ساعات

كشف صحفى جديد.. قصص حب بولا محمد

منذ حوالي 18 ساعة

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ads

الصور

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

image description

ذبح أضاحي العيد

image description

فرحة العيد فى القناطر

الأكثر قراءة

"وصلت إلى الضرب".. تفاصيل "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ستوديو

لماذا سمحت قوات الاحتلال بدخول المستوطنين للأقصى بعد منعهم؟

بالصور.. حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير

"السقوط في الوحل".. شاهد مباريات كرة قدم في المستنقعات

هنادي مهنى ضيفة "معكم".. الخميس

رياضة

بالصور.. نجوم الأهلى فى حفل زفاف مروان محسن

سمير عثمان: الحكام الأجانب لمباراة القمة فقط وتطبيق الـ«VAR» صعب

الأهلي يكتسح "اطلع بره" برباعية في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

الرئيس نيوز

التيجاني: الخلاف بين الجبهة الثورية و "قحت" على من يقود الانتقال

السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

بالصور| قصة وزير مصري أضاء المسجد النبوي بالكهرباء لأول مرة

صورة.. الشهيد عبد المنعم رياض يؤدي مناسك الحج

منوعات

ألمانيا تعتزم حظر الأكياس البلاستيكية

المسلمون فى الولايات المتحدة يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

دراسة تكشف سر النوم والاستيقاظ المبكر

"النهر اللامع" يثير التساؤلات

كشكول

3 طلاب ثانوي يحرقون مدرستهم بسبب الرسوب بقنا

«شوقي» يشارك بمناقشة رسالة دكتوراه عن " استخدام التعلم الالكتروني بتخفيف الاعباء علي الدولة "

مدارس تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد... تعرف عليها

عيد الأضحى.. وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي

إسلام سياسي

مقتل والي إدلب بداعش على يد هيئة تحرير الشام

السلطات الإسرائيلية تسمح لـ 1729 يهوديا باقتحام الأقصى أثناء صلاة العيد

توقيع سلام أفغانستان بين طالبان والمبعوث الأمريكي بعد عيد الأضحى

سعوديات يطالبن بإسقاط نظام القبيلة قبل نظام الولاية ومنع السفر


زيت وسكر

200 ألف جنيه إيراد حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الأضحى

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين لمتابعة أعمال التطوير

المجازر تقوم بذبح 3715 اضحية مجانا للمواطنين

وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن ومركز طوارئ مارينا

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

"الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب".. في العدد الجديد من مجلة ذوات الإلكترونية

ورش تعليم رسم البورترية بثقافة رشدي

"ثقافة العرب في زمن الميديا".. بقصر القباري في الإسكندرية

خاص: مخطوطات لثروت أباظة تكشف عن العناوين الأصلية لرواياته.. وخطاب شكر رسمي لجيهان السادات بسبب "أعماله الكاملة"

صفحتنا ع الفيس بوك