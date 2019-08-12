الإحصاء: صادرات مصر لإفريقيا تتخطى 1.8 مليار دولار خلال 2019

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انتعاش حركة الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، خلال عام 2019، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى تلك الدول مسجلة مليار و837 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل مليار و824 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 13.4 مليون دولار خلال عام فقط.





وأشارت الإحصاء في تقرير لها إلى أن كينيا جاءت في صدارة الدول الإفريقية من حيث حجم الصادرات المصرية، والتي بلغت الصادرات المصرية إليها 148 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو من عام 2019 مقابل 142.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.





فيما بلغت الصادرات المصرية لإثيوبيا 51.6 مليون دولار مقابل 95.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 51.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وسجلت الصادرات المصرية لجنوب إفريقيا تراجعًا إلى حدود 32.3 مليون دولار، مقارنة بحوالي 41.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بانخفاض بلغت قيمته 8.9 مليون دولار خلال عام.



