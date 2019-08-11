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رياضة

سمير عثمان: الحكام الأجانب لمباراة القمة فقط وتطبيق الـ«VAR» صعب

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:48 م
جريدة الدستور
رامى رجب
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عهد جديد يشهده التحكيم بتولى سمير عثمان رئاسة لجنة التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إذ يسعى لإعادة «الهيبة» المفقودة للحكام المصريين، وهو ما ترجمه بقرار منع استقدام «الأجانب» لإدارة أى مباريات، باستثناء مواجهات الأهلى والزمالك.

وعن تطبيق تقنية حكم الفيديو «VAR»، فى الموسم الجديد، قال «عثمان»، فى حواره مع «الدستور»، إن التكلفة المالية العالية والوقت الطويل اللازم للتدريب يمنعان تطبيق التقنية، واعدًا بتقليل أخطاء التحكيم من خلال استمرار الاستعانة بالحكم الخامس.

■ متى بدأت مفاوصات توليك رئاسة لجنة الحكام؟
- فى البداية أنا سعيد جدًا باختيارى رئيسًا للجنة الحكام، لأن التحكيم له فضل كبير على شخصى، وكان سببًا فى شهرتى، كما أننى سأكون أصغر رئيس للجنة حكام فى العالم، لأننى أكملت ٤٧ عامًا فقط منذ أيام.
وسبق أن دخل مسئولو الاتحاد فى مفاوضات معى، لكنها لم تكن جادة، ثم جمعتنى جلسة مع العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية المكلف بإدارة شئون الاتحاد، واتفقنا خلال الجلسة على كل الأمور التى تخص التحكيم، وكانت جلسة مثمرة، وأتمنى أن أكون إضافة قوية للنهوض بالمنظومة التحكيمية خلال الفترة المقبلة، وأن أكون عند حسن ظن اتحاد الكرة.
■ ما أول القرارات التى ستصدرها لضبط أداء التحكيم ؟
- هناك قرارات مهمة سأتخذها الفترة المقبلة، أولها منع استقدام الحكام الأجانب فى أى مباراة، باستثناء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.
لن أكرر ما حدث الموسم الماضى الذى شهد فتح الباب أمام جميع الأندية لاستقدام الحكام الأجانب لإدارة أى مباراة، وهو ما أدى لاستقدام ٣٣ طاقمًا أجنبيًا، وهو رقم كبير يعطى مؤشرًا إلى أن التحكيم المصرى يعانى وهذه ليست حقيقة.
لابد أن نثق فى حكامنا. لا يوجد دورى فى العالم لا يشهد أخطاءً تحكيمية، وأنا سأسعى مع باقى أعضاء اللجنة لتقليل الأخطاء قدر الإمكان، لكن لا بد أن يكون هناك دعم ومساندة قوية من الإعلام والجماهير والأندية، وسنقبل النقد البناء.
■ هل تستطيع مواجهة ضغوطات الأندية الكبرى وتلزمها بالحكام المصريين ؟
- قرار منع الأندية من استقدام حكام أجانب هو قرار يخص لجنة الحكام فقط، مع احترامى لجميع الأندية، وأنا المسئول الأول ومعى أعضاء اللجنة عن تنفيذ قراراتنا.
■ ما القرارات الأخرى التى تعتزم إصدارها لضبط المنظومة؟
- تحدثت مع العميد ثروت سويلم عن ضرورة صرف مستحقات الحكام فى موعدها دون تأخير، حتى أستطيع فرض مبدأ الثواب والعقاب، ولن أستطيع أن أحاسب أى حكم على أخطائه إلا فى حال كان يحصل على مستحقاته أولًا بأول.
■ أثار قرار تعيينك رئيسًا للجنة الحكام خلافًا ومناوشات داخل اتحاد الكرة، خاصة بسبب عملك فى قناة الأهلى.. ما تعليقك؟
- وجودى فى قناة الأهلى خلال الفترة الماضية لا يقلل منى أو يعيبنى، وهناك حكام سابقون عملوا محللين فى قنوات عدة، وعملوا فى قناة الأهلى تحديدًا.
وخلال فترة وجودى فى قناة الأهلى لم أجامل أحدًا وكنت أسلط الضوء على الأخطاء التحكيمية، التى استفاد منها «المارد الأحمر»، وتربطنى علاقة طيبة بجميع الأندية، ويوجد قبول من الجميع برئاستى للجنة الحكام.
■ هل ستواصل الظهور على قناة الأهلى بعد المنصب الجديد؟
- لا، الوضع مختلف حاليًا، فأنا رئيس لجنة الحكام، ولن أستطيع أن أحلل أداء حكامى، أو أظهر فى قناة أى ناد، حتى أكون محل ثقة الأندية.
وافقت على العمل بقناة الأهلى عندما كنت حكمًا خارج دائرة الإدارة، كما أننى بحاجة لكل دقيقة من وقتى لمتابعة كل الحكام، ولن أشغل نفسى بأى شىء آخر، حتى إننى سأحصل على تفرغ من البنك، الذى أعمل فيه بسبب المنصب الجديد.
■ ما مصير تطبيق تقنية حكم الفيديو الموسم المقبل؟
- الوقت لن يسعفنا لتطبيق تقنية حكم الفيديو «VAR» لأنها تحتاج لوقت طويل لتدريب الحكام، إلى جانب ارتفاع تكلفتها المادية، لكن ستستمر الاستعانة بالحكم الخامس، لأننى أسعى لتقليل الأخطاء.

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