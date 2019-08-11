الأقباط يوزعون الورود والشوكولاتة على المسلمين في الأقصر

احتفل ملايين المصريين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت ساحات المساجد بالمصلين فى الساعات الأولى من الصباح، كما استقبلت الحدائق العامة وكورنيش النيل المحتفلين بالعيد.



وكثفت الأجهزة الأمنية من وجودها وانتشارها فى ربوع كل المحافظات، خاصة فى أماكن التجمعات، لفرض السيطرة ومنع أى تجاوزات، إلى جانب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت السياحية.



ففى محافظة أسوان، شهدت الحديقة النباتية الاستوائية وسط النيل، بمدينة أسوان، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بالعيد، إلى جانب حديقة فريال التاريخية بكورنيش النيل، كما أقبل عدد من الشباب والأسر على الرحلات النيلية عبر المراكب واللنشات.



كما توافد المواطنين على حدائق الورد والشيراتون والسلام ودرة النيل وفيلة؛ للاستمتاع بالطبيعة، وارتفعت نسب الإشغال بالفنادق السياحية الثابتة والعائمة، حيث تراوحت بين ٥٠٪ و٧٠٪، فى ظل تفضيل الكثير من العائلات والأسر قضاء أوقات العيد داخلها والاستمتاع باستخدام حمامات السباحة.



وفى البحيرة، احتفل آلاف المواطنين بعيد الأضحى المبارك بذبح الأضاحى والتوجه إلى الحدائق والمناطق الأثرية برشيد والمتنزهات فى إدفينا، حيث استقبلت حديقة الجمهورية بدمنهور وشاطئ إدكو ورشيد الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وانتشرت أعداد كبيرة من المواطنين على ضفاف النيل فرع رشيد، كما توافد المواطنون على كورنيش المحمودية.



وكثفت أجهزة الأمن والصحة والتموين حملاتها على المتنزهات والملاهى والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة، والوقوف على مدى صلاحيتها، ورفعت الصحة درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال أى حالات طارئة، خاصة ما يتعلق بالتسمم الغذائى.



وفى سوهاج، احتفل آلاف المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وشهدت شوارع المدن، خاصة مدينة سوهاج، خروج آلاف المواطنين من مختلف الأعمار إلى الحدائق والمتنزهات العامة للاحتفال بالعيد وسط تواجد أمنى مكثف فى الشوارع، حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة، لتأمين احتفالات العيد، وتنفيذ خطة لتأمين الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية والترفيهية والمجرى الملاحى لنهر النيل.



وكثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، من انتشار الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية، مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع تجاوز السرعات المحددة.



وانتشرت الحملات المرورية بشكل مكثف على الطرق السريعة التى تربط بين القاهرة الكبرى والمحافظات، لرصد المخالفات، ومتابعة الحالة المرورية، وإزالة أى عوائق تتسبب فى إعاقة انسياب الحركة المرورية أمام المركبات خلال رحلات الذهاب والعودة بين المحافظات.



كما نشرت الإدارة الخدمات الأمنية على جميع الطرق والمحاور، وفعّلت خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة للعمل على تقليل الحوادث، وتوعية مستخدمى الطرق، خاصة طريقى القاهرة- الإسكندرية الصحراوى والزراعى، وطريق القطامية- العين السخنة، وطريقى السويس- القاهرة الصحراوى، والقاهرة- الإسماعيلية الصحراوى.



وذكرت وزارة التنمية المحلية أن غرفة العمليات لم تتلقَ أى شكاوى من المحافظات خلال أول أيام العيد.

وأضافت الوزارة أن غرفة العمليات مستمرة فى متابعة عمل المحافظين على مدار أيام عيد الأضحى، بالتنسيق مع المديريات على مستوى الجمهورية.



وذكرت أن غرفة العمليات لم ترصد أى شكاوى بشأن تأمين ساحات صلاة العيد، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية نسقت جيدًا، وهو ما أدى لعدم وجود مشكلات، أو أزمات.



وفى الأقصر، رسم متطوعون، أقباط ومسلمون، البهجة والفرحة على وجوه الأطفال والكبار من خلال مبادرة «اصنع بهجة»، التى نظمتها مؤسسة صنّاع الخير للتنمية، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، فى ساحة سيدى أبوالحجاج، وأمام معبد الأقصر، من خلال توزيع بالونات وشوكولاتة وورود وهدايا على المواطنين.



