1.8 مليار دولار صادرات مصر لإفريقيا خلال ٥ أشهر

أظهر أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، انتعاش حركة الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية خلال عام ٢٠١٩، مسجلة مليارًا و٨٣٧ مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل مليار و٨٢٤ مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة قدرها ١٣.٤ مليون دولار.



ولفت «الإحصاء»، فى تقرير حصلت عليه «الدستور»، إلى أن كينيا جاءت فى صدارة الدول الإفريقية من حيث حجم الصادرات المصرية إليها التى بلغت ١٤٨ مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو من العام الجارى، مقابل ١٤٢.٣ مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٨.



وبلغت الصادرات المصرية لإثيوبيا ٩٥.٧ مليون دولار، مقابل ٥١.٦ مليون دولار خلال فترة المقارنة، بينما سجلت الصادرات المصرية لجنوب إفريقيا تراجعًا إلى حدود ٣٢.٣ مليون دولار من ٤١.٢ مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بانخفاض بلغت قيمته ٨.٩ مليون دولار خلال عام. وأعلن جهاز الإحصاء ارتفاع جملة صادرات مصر لدول العالم إلى حدود ١٢.٩ مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو ٢٠١٩، مقابل ١٢.٧ مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٨، بزيادة قدرها ٢٢٣.٦ مليون دولار خلال عام.