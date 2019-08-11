إصابة سيدة بعد انهيار سقف منزل في المحلة

شهدت قرية شبربابل، التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، مساء اليوم، انهيار جزئي لسقف غرفة شقة سكنية، أسفر عن إصابة سيدة.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى قرية شبرابابل، يفيد بإصابة سيدة إثر انهيار جزئي في سقف غرفة بشقة سكنية سقط على رأسها وعدم قدرتها على الخروج.



وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى موقع الحادث، وتم عمل كردون أمنى تحسبا لوقوع أى أضرار أخرى، ونقل السيدة إلى مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.