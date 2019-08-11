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فن

«ولاد رزق» يتصدر موسم العيد بـ 15.8 مليون جنيه و«الفيل الأزرق» في المركز الثاني

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:41 م
جريدة الدستور
محمد مجدى
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تصدر فيلم «ولاد رزق ٢» إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بعد ٣ أيام من عرضه بدور السينما، محققًا إيرادات بلغت ١٥ مليونًا و٨٠١ ألف و٩٠١ جنيه.

والجزء الثانى من «ولاد رزق» بطولة الفنانين أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى، ومن إخراج طارق العريان، وإنتاج «سينرجى»، وعرض فى السينمات الخميس الماضى.

وحل فيلم «الفيل الأزرق ٢» فى المركز الثانى، وحقق إيرادات بلغت ٥٤ مليون جنيه منذ عرضه بدور السينما فى ٢٥ يوليو الماضى، مع توقعات بتحقيق المزيد خلال أيام العيد.

و«الفيل الأزرق ٢»، من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وهند صبرى، ومن إخراج مروان حامد وإنتاج «سينرجى».

ودخل إلى المنافسة على إيرادات أفلام العيد فيلم «خيال مآتة»، بطولة أحمد حلمى ومنة شلبى، بعد انطلاقه أمس بدور العرض، تزامنًا مع بدء عرض فيلم «الكنز» لمحمد رمضان ومحمد سعد، وفيلم «أنت حبيبى وبس» للفنان محمود الليثى والفنانة بوسى، الذى يدخل فى مواجهة صعبة بين أفلام عيد الأضحى.

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