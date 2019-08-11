مشاجرة تنتهي بسقوط قتيل في أول أيام العيد بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية، في أول أيام العيد، مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة انتهت بسقوط قتيل، وذلك بسبب تجدد خلافات سابقة فيما بينهم.



وتلقى اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من ضباط قسم شرطة قليوب يفيد ببلاغ نشوب مشاجرة بين عائلتين وسقوط قتيل.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ بإشراف مدير مباحث القليوبية، تبين من الفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم لقى فيها شخص مصرعه.



وقد نجح ضباط القسم في إلقاء القبض على شخصين من المتهمين وجار ملاحقة الباقين.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق.