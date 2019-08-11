الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

مشاجرة تنتهي بسقوط قتيل في أول أيام العيد بالقليوبية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:40 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
شهدت محافظة القليوبية، في أول أيام العيد، مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة انتهت بسقوط قتيل، وذلك بسبب تجدد خلافات سابقة فيما بينهم.

وتلقى اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من ضباط قسم شرطة قليوب يفيد ببلاغ نشوب مشاجرة بين عائلتين وسقوط قتيل.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ بإشراف مدير مباحث القليوبية، تبين من الفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم لقى فيها شخص مصرعه.

وقد نجح ضباط القسم في إلقاء القبض على شخصين من المتهمين وجار ملاحقة الباقين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

العثور على نصف جسد سيدة في جوال بترعة المريوطية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

كيف توصل الغاز لمنزلك بـ30 جنيهًا شهريًا؟

منذ حوالي 4 ساعات

فتاة ترقص وتغني على مهرجان شعبي في صلاة العيد

ads

الصور

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

image description

ذبح أضاحي العيد

image description

فرحة العيد فى القناطر

image description

صلاة العيد في العباسية

الأكثر قراءة

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

في أول أيام العيد.. العجول تقتل 2 وتصيب 10 أشخاص

براتب 10 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر 330 فرصة عمل

ستوديو

لماذا سمحت قوات الاحتلال بدخول المستوطنين للأقصى بعد منعهم؟

بالصور.. حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير

"السقوط في الوحل".. شاهد مباريات كرة قدم في المستنقعات

هنادي مهنى ضيفة "معكم".. الخميس

رياضة

سمير عثمان: الحكام الأجانب لمباراة القمة فقط وتطبيق الـ«VAR» صعب

الأهلي يكتسح "اطلع بره" برباعية في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

مانشستر يونايتد يسحق تشيلسى برباعية فى الدورى الإنجليزى

الرئيس نيوز

التيجاني: الخلاف بين الجبهة الثورية و "قحت" على من يقود الانتقال

السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

بالصور| قصة وزير مصري أضاء المسجد النبوي بالكهرباء لأول مرة

صورة.. الشهيد عبد المنعم رياض يؤدي مناسك الحج

منوعات

ألمانيا تعتزم حظر الأكياس البلاستيكية

المسلمون فى الولايات المتحدة يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

دراسة تكشف سر النوم والاستيقاظ المبكر

"النهر اللامع" يثير التساؤلات

كشكول

«شوقي» يشارك بمناقشة رسالة دكتوراه عن " استخدام التعلم الالكتروني بتخفيف الاعباء علي الدولة "

مدارس تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد... تعرف عليها

عيد الأضحى.. وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي

تنسيق الجامعات 2019.. 70 ألف طالب يسجلون رغبات تقليل الاغتراب

إسلام سياسي

مقتل والي إدلب بداعش على يد هيئة تحرير الشام

السلطات الإسرائيلية تسمح لـ 1729 يهوديا باقتحام الأقصى أثناء صلاة العيد

توقيع سلام أفغانستان بين طالبان والمبعوث الأمريكي بعد عيد الأضحى

سعوديات يطالبن بإسقاط نظام القبيلة قبل نظام الولاية ومنع السفر


زيت وسكر

200 ألف جنيه إيراد حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الأضحى

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين لمتابعة أعمال التطوير

المجازر تقوم بذبح 3715 اضحية مجانا للمواطنين

وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن ومركز طوارئ مارينا

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

"الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب".. في العدد الجديد من مجلة ذوات الإلكترونية

ورش تعليم رسم البورترية بثقافة رشدي

"ثقافة العرب في زمن الميديا".. بقصر القباري في الإسكندرية

خاص: مخطوطات لثروت أباظة تكشف عن العناوين الأصلية لرواياته.. وخطاب شكر رسمي لجيهان السادات بسبب "أعماله الكاملة"

صفحتنا ع الفيس بوك