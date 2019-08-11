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عالم

الجبهة الثورية السودانية من مصر: متمسكون بتضمين «وثيقة السلام» فى الاتفاق الانتقالى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:46 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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أكد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، عبدالفتاح البرهان، ضرورة حماية التوافق حول الإعلان الدستورى، الذى وُقع بالأحرف الأولى الأسبوع الماضى، ويُنتظر أن يُوقع نهائيًا السبت المقبل.

وقال «البرهان»، فى كلمته لتهنئة الشعب السودانى بعيد الأضحى: «إن التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التى يعيشها السودان، تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه خلال توقيع الإعلان الدستورى بالأحرف الأولى فى ٤ أغسطس الجارى، للاستعداد لوضع الأسس لحكم مدنى أساسه المواطنة والحرية والعدالة يستوعب الجميع».

وقال «البرهان» إن السودان سيراجع الاتفاقيات التى وقعها النظام السابق مع دول العالم، مضيفًا «متى وجدنا أى استغلال لموارد الدولة أو اتفاقيات غير منصفة للشعب السودانى ستتم مراجعتها».

ومن المقرر أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادى عقب توقيع الاتفاق نهائيًا، السبت المقبل، وبعدها تعلن قوى «الحرية والتغيير» اسم مرشحها لرئاسة الوزراء، ليعتمده المجلس السيادى، ثم تُشكل الحكومة بمشاورات بين رئيس الوزراء و«الحرية والتغيير»، وبعدها تتفرغ القوى السياسية لاختيار مرشحيها فى المجلس التشريعى، المفترض تشكيله خلال ٩٠ يومًا من توقيع الاتفاق.

فى السياق ذاته، أعلنت الجبهة الثورية التى تضم ٣ حركات مسلحة بالسودان، من القاهرة، تمسكها بإضافة وثيقة السلام المتفق عليها فى أديس أبابا إلى الإعلان الدستورى الذى وقعته قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكرى الانتقالى مؤخرًا، ويحدد ملامح الفترة الانتقالية التى ستستمر فترة ٣٩ شهرًا، مشيرة إلى أن الوثيقة تمهد للوصول لاتفاق لإنهاء الحرب خلال الفترة الانتقالية، وتعتبر الضامن لتنفيذها.

وقال الهادى إدريس، القيادى فى الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان، من القاهرة، بعد وصوله للمشاركة فى اجتماع مع قوى الحرية والتغيير، إنهم أبلغوا المجلس الانتقالى بتمسكهم بإضافة وثيقة أديس أبابا.

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