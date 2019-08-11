هيئة الانتخابات التونسية: رفض أكثر من 70 مرشحًا للرئاسة

رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس أكثر من ٧٠ ملفًا للمرشحين فى الانتخابات لعدم حصولهم على العدد المطلوب من التزكيات لخوض الانتخابات الرئاسية فى ١٥ سبتمبر المقبل، بعد تقديم موعدها من نوفمبر عقب رحيل الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى نهاية الشهر الماضى.



وقال أنيس الجربوعى، عضو هيئة الانتخابات الرئاسية فى تونس، لإذاعة «موزاييك FM» التونسية إن عدد المرشحين المرفوضين قابل للزيادة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، للنظر فى بقية الملفات، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن القائمة المقبولة الأولية يوم الأربعاء المقبل.



وتنص قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، على تزكية المترشح من ١٠ نواب من البرلمان، أو ٤٠ من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو ١٠ آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل فى ١٠ دوائر انتخابية، على ألا يقل عددهم عن ٥٠٠ ناخب بكل دائرة.‎



وأوضح فاروق بوعسكر، عضو الهيئة، أن ٣١ مرشحًا قدموا ملفاتهم بتزكيات، منها ٢٠ ملفًا بتزكيات شعبية، و١١ آخرين بتزكيات برلمانية، مشيرًا إلى أن ٤١ مرشحًا قدموا ملفات بالضمان المالى، الذى تبلغ قيمته ١٠ آلاف دينار تونسى، بينهم ١٠ مرشحين قدموا الضمان المالى فقط دون تزكيات، وتم رفض ملفاتهم من الأساس، ولن يتم رد مبلغ الضمان لهم، إضافة إلى ٦٥ ملفًا رفضت شكلًا ومضمونًا.

