الفصائل الفلسطينية تقدم للقاهرة مبادرة جديدة للمصالحة بعد العيد

قال ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، إن الفصائل الفلسطينية ستقدم للقاهرة مبادرة جديدة بشأن المصالحة بعد عيد الأضحى، من أجل إنهاء الانقسام بين الفرقاء.



وقال «مزهر»، فى تصريحات صحيفة، إن المصالحة يجب أن تكون على أساس الشراكة وكذلك مقاومة الاحتلال، مشيرًا إلى أنه فى حال موافقة الفصائل على المبادرة فسيتم البدء بخطوات عملية للضغط على أى طرف يعطل المصالحة.