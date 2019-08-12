حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 12 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجدي قالت:





مهنيًا: تطل على لقاء عملي مهم، إذ يشكل أورانوس طالعًا جيدًا يخدم أوضاعك المهنية، ويعني الابتعاد عن الروتين والمشكلات اليومية.





عاطفيًا: حبّ جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك عوائق يجب تخطيها للوصول إلى ما تسعى إليه.





صحيًا: تعرف كيف تتعامل مع أمور الحياة المعقدة، لكن لا مانع من ممارسة الرياضة بين حين وآخر حتى وإن كنت ترى أنها ليست ضرورية.



