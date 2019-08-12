حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 12 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العقرب قالت:





مهنيًا: تبدو نشيطًا ومفعمًا حيوية وتفاؤلًا، وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم.





عاطفيًا: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته العلاقة مؤخرًا.





صحيًا: استمر في اتباع الحمية التي وصفها لك اختصاصي التغذية حتى لو كانت قاسية لكن نتائجها إيجابية جدًا.



