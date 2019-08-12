حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 12 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:





مهنيًا: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.





عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية وتحت وطأة أي ظرف، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده.





صحيًا: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء.



