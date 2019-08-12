حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 12 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:





مهنيًا: الضياع وتشتت أفكارك يجعلانك في حال من الاضطراب، فكن أكثر تركيزًا حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتين.





عاطفيًا: أجواء رومانسية تحيط بعلاقتك بالشريك، وتمضيان أجمل الأوقات معًا، وتستعيدان الذكريات السعيدة.





صحيًا: وازن بين العمل المتعب والراحة التي تستحقها، لئلا ينعكس الأمر سلبًا على صحتك.



