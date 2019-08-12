حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 12 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:





مهنيًا: تمر بيوم مرهق مهنيًا، ويتأثر طبعك ومزاجك ببعض الأنباء التي تعيق خطواتك المستقبلية.





عاطفيًا: لا تكن هجوميًا مع الشريك في طريقة تعاطيك معه، فقد يكشر عن أنيابه ويفجر غضبه في وجهك.





صحيًا: لا تكن عرضة لأعباء تثقل كاهلك وتبقيك في وضع صحي دقيق يتطلب علاجًا ناجحًا.



