حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 12 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:





مهنيًا: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.





عاطفيًا: الإلحاح المتواصل من قبل الشريك قد يؤثر سلبًا في العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتمًا.





صحيًا: تناول الحليب كل صباح؛ لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد لنمو العظام.



