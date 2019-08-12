حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 12 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:





مهنيًا: يدخل عطارد إلى برج الأسد، ما يعرقل المفاوضات ويجعلك غير قادر على إرضاء الجميع، وتنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك، لكن بالرغم من التناقضات سوف يدعمك ويساعدك القمر من برج الجدي الصديق.





عاطفيًا: تتعزز علاقاتك الشخصية، وتفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية، ويغمرك هذا اليوم بالأشواق والحب والرومانسية.





صحيًا: تتحسّن الصحة والمعنويات وتطرح أفكارًا جديدة أكثر واقعية وتقبّلًا من الآخرين.



