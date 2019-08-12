حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 12 أغسطس 2019
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:52 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: يدخل عطارد إلى برج الأسد، ما يعرقل المفاوضات ويجعلك غير قادر على إرضاء الجميع، وتنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك، لكن بالرغم من التناقضات سوف يدعمك ويساعدك القمر من برج الجدي الصديق.
عاطفيًا: تتعزز علاقاتك الشخصية، وتفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية، ويغمرك هذا اليوم بالأشواق والحب والرومانسية.
صحيًا: تتحسّن الصحة والمعنويات وتطرح أفكارًا جديدة أكثر واقعية وتقبّلًا من الآخرين.
جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.