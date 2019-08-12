حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 12 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:





مهنيًا: يُطلَب إليك هذا اليوم الانتباه الجيد إلى ما يحاك ضدك من مؤامرات بغية إبعادك عن مشروع تنافس فيه رؤوسًا كبيرة.





عاطفيًا: يخف الوهج العاطفي بعض الشيء، وتجعلك المستجدات تضاعف الجهود للحصول على استحسان من تحب.





صحيًا: لا تتهاون في الاهتمام بصحتك، حتى في أبسط الأمور، ولا سيما أنك حساس جدًا.



