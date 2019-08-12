حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 12 أغسطس 2019
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:52 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:
مهنيًا: يُطلَب إليك هذا اليوم الانتباه الجيد إلى ما يحاك ضدك من مؤامرات بغية إبعادك عن مشروع تنافس فيه رؤوسًا كبيرة.
عاطفيًا: يخف الوهج العاطفي بعض الشيء، وتجعلك المستجدات تضاعف الجهود للحصول على استحسان من تحب.
صحيًا: لا تتهاون في الاهتمام بصحتك، حتى في أبسط الأمور، ولا سيما أنك حساس جدًا.
جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.