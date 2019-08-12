الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 12 أغسطس 2019

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:45 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
ads
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يُطلَب إليك هذا اليوم الانتباه الجيد إلى ما يحاك ضدك من مؤامرات بغية إبعادك عن مشروع تنافس فيه رؤوسًا كبيرة.
عاطفيًا: يخف الوهج العاطفي بعض الشيء وتجعلك المستجدات تضاعف الجهود للحصول على استحسان من تحب.
صحيًا: لا تتهاون في الاهتمام بصحتك، حتى في أبسط الأمور، ولا سيما أنك حساس جدًا.

الثور
مهنيًا: يدخل عطارد إلى برج الأسد، ما يعرقل المفاوضات ويجعلك غير قادر على إرضاء الجميع، وتنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك، لكن بالرغم من التناقضات سوف يدعمك ويساعدك القمر من برج الجدي الصديق.
عاطفيًا: تتعزز علاقاتك الشخصية وتفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية، ويغمرك هذا اليوم بالأشواق والحب والرومانسية.
صحيًا: تتحسّن الصحة والمعنويات وتطرح أفكارًا جديدة أكثر واقعية وتقبّلًا من الآخرين.

الجوزاء
مهنيًا: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.
عاطفيًا: الإلحاح المتواصل من قبل الشريك قد يؤثر سلبًا في العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتمًا.
صحيًا: تناول الحليب كل صباح لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد لنمو العظام.

السرطان
مهنيًا: تمر بيوم مرهق مهنيًا، ويتأثر طبعك ومزاجك ببعض الأنباء التي تعيق خطواتك المستقبلية.
عاطفيًا: لا تكن هجوميًا مع الشريك في طريقة تعاطيك معه، فقد يكشر عن أنيابه ويفجر غضبه في وجهك.
صحيًا: لا تكن عرضة لأعباء تثقل كاهلك وتبقيك في وضع صحي دقيق يتطلب علاجًا ناجحًا.

الأسد
مهنيًا: الضياع وتشتت أفكارك يجعلانك في حال من الاضطراب، فكن أكثر تركيزًا حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتين.
عاطفيًا: أجواء رومانسية تحيط بعلاقتك بالشريك، وتمضيان أجمل الأوقات معًا، وتستعيدان الذكريات السعيدة.
صحيًا: وازن بين العمل المتعب والراحة التي تستحقها، لئلا ينعكس الأمر سلبًا على صحتك.

العذراء
مهنيًا: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية وتحت وطأة أي ظرف، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء.

الميزان
مهنيًا: بعودة عطارد إلى الأسد تطلق مشروعًا شخصيًا أو مهنيًا جديدًا، تكبر الطموحات وربما تتوصل إلى تسوية تتعلق بأوضاع مالية.
عاطفيًا: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.
صحيًا: لا تتردّد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك.

العقرب
مهنيًا: تبدو نشيطًا ومفعمًا حيوية وتفاؤلًا وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم.
عاطفيًا: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته العلاقة مؤخرًا.
صحيًا: استمر في اتباع الحمية التي وصفها لك اختصاصي التغذية حتى لو كانت قاسية لكن نتائجها إيجابية جدًا.

القوس
مهنيًا: الرتابة في العمل من الأمور التي تسبب لك انزعاجًا كبيرًا، من الأفضل أن تجد الحلول سريعًا لهذه المسألة.
عاطفيًا: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحيًا: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك.

الجدي
مهنيًا: تطل على لقاء عملي مهم، إذ يشكل أورانوس طالعًا جيدًا يخدم أوضاعك المهنية ويعني الابتعاد عن الروتين والمشكلات اليومية.
عاطفيًا: حبّ جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك عوائق يجب تخطيها للوصول إلى ما تسعى إليه.
صحيًا: تعرف كيف تتعامل مع أمور الحياة المعقدة، لكن لا مانع من ممارسة الرياضة بين حين وآخر حتى وإن كنت ترى أنها ليست ضرورية.

الدلو
مهنيًا: التصرّفات غير المسؤولة ليست في مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام الجديّ.
عاطفيًا: لا تقدّم على قرارات عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم.
صحيًا: لا تتباه أنك تتمتع بصحة جيدة، المهم أن تحافظ عليها على المدى الطويل.

الحوت
مهنيًا: يشهد هذا اليوم تواصلًا ممتازًا وتمريرًا لرسالتك المهنية والمطلبية بصورة إيجابية.
عاطفيًا: التحرر من الارتباط يلزمك تقديم تنازلات للشريك، وخصوصًا أن الأمر قد تكون له تبعات سلبية ليست في مصلحتك.
صحيًا: من المفيد أن تثابر على التمارين الصباحية، واستعد لموسم التزلج هذا الشتاء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ يوم

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

منذ ساعة الا ربع

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 12 أغسطس 2019

منذ حوالي 5 ساعات

الإحصاء: صادرات مصر لإفريقيا تتخطى 1.8 مليار دولار خلال 2019

ads

الصور

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

image description

ذبح أضاحي العيد

image description

فرحة العيد فى القناطر

الأكثر قراءة

"وصلت إلى الضرب".. تفاصيل "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ستوديو

لماذا سمحت قوات الاحتلال بدخول المستوطنين للأقصى بعد منعهم؟

بالصور.. حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير

"السقوط في الوحل".. شاهد مباريات كرة قدم في المستنقعات

هنادي مهنى ضيفة "معكم".. الخميس

رياضة

بالصور.. نجوم الأهلى فى حفل زفاف مروان محسن

سمير عثمان: الحكام الأجانب لمباراة القمة فقط وتطبيق الـ«VAR» صعب

الأهلي يكتسح "اطلع بره" برباعية في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

الرئيس نيوز

أردوغان يتصل هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان لتهنئته بالعيد

الأرصاد: الطقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 38

التيجاني: الخلاف بين الجبهة الثورية و "قحت" على من يقود الانتقال

السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

منوعات

ألمانيا تعتزم حظر الأكياس البلاستيكية

المسلمون فى الولايات المتحدة يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

دراسة تكشف سر النوم والاستيقاظ المبكر

"النهر اللامع" يثير التساؤلات

كشكول

3 طلاب ثانوي يحرقون مدرستهم بسبب الرسوب بقنا

«شوقي» يشارك بمناقشة رسالة دكتوراه عن " استخدام التعلم الالكتروني بتخفيف الاعباء علي الدولة "

مدارس تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد... تعرف عليها

عيد الأضحى.. وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي

إسلام سياسي

مقتل والي إدلب بداعش على يد هيئة تحرير الشام

السلطات الإسرائيلية تسمح لـ 1729 يهوديا باقتحام الأقصى أثناء صلاة العيد

توقيع سلام أفغانستان بين طالبان والمبعوث الأمريكي بعد عيد الأضحى

سعوديات يطالبن بإسقاط نظام القبيلة قبل نظام الولاية ومنع السفر


زيت وسكر

200 ألف جنيه إيراد حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الأضحى

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين لمتابعة أعمال التطوير

المجازر تقوم بذبح 3715 اضحية مجانا للمواطنين

وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن ومركز طوارئ مارينا

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

"الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب".. في العدد الجديد من مجلة ذوات الإلكترونية

ورش تعليم رسم البورترية بثقافة رشدي

"ثقافة العرب في زمن الميديا".. بقصر القباري في الإسكندرية

خاص: مخطوطات لثروت أباظة تكشف عن العناوين الأصلية لرواياته.. وخطاب شكر رسمي لجيهان السادات بسبب "أعماله الكاملة"

صفحتنا ع الفيس بوك