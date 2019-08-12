غرفة السياحة: لم نرصد أى شكاوى للبعثة المصرية فى الحج

أكد باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن بعثتي الوزارة وغرفة شركات السياحة يعملان فى تناغم تام وهدفهما الرئيسي نجاح موسم الحج السياحي، لافتًا إلى أن لجان وزارة السياحة والغرفة منتشرين على المكاتب الـ18 لحجاج شركات السياحة؛ لرصد أى شكاوى من الحجاج أو شركات السياحة، مشيرًا إلى أن اللجان لم ترصد أى شكاوى حتى الآن وأن كافة الأمور تسير بشكل طبيعي وفقا للخطة التى تم إعدادها قبل بداية الموسم.



وتوقع "السيسى" أن موسم الحج هذا العام يكون موسم ناجح فلابد من هذا العمل الدؤوب والتنسيق بين كافة الأطراف القائمين على الحج السياحي أن يكلل بالنجاح.



فيما أضاف علاء الغمرى، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن سقوط الأمطار فى يوم عرفة قد أعطى روحانيات إضافية لليوم بين صفوف الحجاج، خاصة أن الأمطار سقطت بغزارة لم تحدث من قبل.



وأشار "الغمرى" إلى أن شركات السياحة قد استعدت للموسم باستئجار أتوبيسات حديثة موديلات 2019 و2020؛ وذلك لتسهيل عملية نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، وذلك لتفادى المعوقات التي كانت تحدث من تعطل الأتوبيسات أو عدم قدرتها على الصعود فى المطالع والأماكن المرتفعة موضحًا أنه لم يحدث سوى حالتين لتعطل الأتوبيسات أثناء عملية النفرة من عرفات إلى المزدلفة، واحدة فى الحج البرى، والآخىر لحج الأربع نجوم، وتم التدخل سريعًا فور حدوث الأزمة وتم حل الأزمة بوجود أتوبيسات بديلة قامت على الفور بنقل الحجاج لاستكمال باقى المناسك.