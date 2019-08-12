الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

غرفة السياحة: لم نرصد أى شكاوى للبعثة المصرية فى الحج

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:13 ص
غرفة السياحة: لم
غرفة السياحة: لم نرصد أى شكاوى للبعثة المصرية فى الحج
منى: رامى حسين
طباعة
ads
أكد باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن بعثتي الوزارة وغرفة شركات السياحة يعملان فى تناغم تام وهدفهما الرئيسي نجاح موسم الحج السياحي، لافتًا إلى أن لجان وزارة السياحة والغرفة منتشرين على المكاتب الـ18 لحجاج شركات السياحة؛ لرصد أى شكاوى من الحجاج أو شركات السياحة، مشيرًا إلى أن اللجان لم ترصد أى شكاوى حتى الآن وأن كافة الأمور تسير بشكل طبيعي وفقا للخطة التى تم إعدادها قبل بداية الموسم.

وتوقع "السيسى" أن موسم الحج هذا العام يكون موسم ناجح فلابد من هذا العمل الدؤوب والتنسيق بين كافة الأطراف القائمين على الحج السياحي أن يكلل بالنجاح.

فيما أضاف علاء الغمرى، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن سقوط الأمطار فى يوم عرفة قد أعطى روحانيات إضافية لليوم بين صفوف الحجاج، خاصة أن الأمطار سقطت بغزارة لم تحدث من قبل.

وأشار "الغمرى" إلى أن شركات السياحة قد استعدت للموسم باستئجار أتوبيسات حديثة موديلات 2019 و2020؛ وذلك لتسهيل عملية نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، وذلك لتفادى المعوقات التي كانت تحدث من تعطل الأتوبيسات أو عدم قدرتها على الصعود فى المطالع والأماكن المرتفعة موضحًا أنه لم يحدث سوى حالتين لتعطل الأتوبيسات أثناء عملية النفرة من عرفات إلى المزدلفة، واحدة فى الحج البرى، والآخىر لحج الأربع نجوم، وتم التدخل سريعًا فور حدوث الأزمة وتم حل الأزمة بوجود أتوبيسات بديلة قامت على الفور بنقل الحجاج لاستكمال باقى المناسك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"لطفى": خيام الحجاج فى عرفات جاهزة

الحجاج يبيتون ليلتهم بالمزدلفة والمملكة تعلن نجاح النفرة

"السياحة": الحجاج بخير والنفرة تمت بسلاسة

لجان السياحة تنتشر في "منى" لمتابعة أحوال الحجاج

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور.. نجوم الأهلى فى حفل زفاف مروان محسن

منذ حوالي 10 ساعات

كشف صحفى جديد.. قصص حب بولا محمد

ads

الصور

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

image description

ذبح أضاحي العيد

image description

فرحة العيد فى القناطر

الأكثر قراءة

"وصلت إلى الضرب".. تفاصيل "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ستوديو

لماذا سمحت قوات الاحتلال بدخول المستوطنين للأقصى بعد منعهم؟

بالصور.. حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير

"السقوط في الوحل".. شاهد مباريات كرة قدم في المستنقعات

هنادي مهنى ضيفة "معكم".. الخميس

رياضة

بالصور.. نجوم الأهلى فى حفل زفاف مروان محسن

سمير عثمان: الحكام الأجانب لمباراة القمة فقط وتطبيق الـ«VAR» صعب

الأهلي يكتسح "اطلع بره" برباعية في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

الرئيس نيوز

أردوغان يتصل هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان لتهنئته بالعيد

الأرصاد: الطقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 38

التيجاني: الخلاف بين الجبهة الثورية و "قحت" على من يقود الانتقال

السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

منوعات

ألمانيا تعتزم حظر الأكياس البلاستيكية

المسلمون فى الولايات المتحدة يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

دراسة تكشف سر النوم والاستيقاظ المبكر

"النهر اللامع" يثير التساؤلات

كشكول

3 طلاب ثانوي يحرقون مدرستهم بسبب الرسوب بقنا

«شوقي» يشارك بمناقشة رسالة دكتوراه عن " استخدام التعلم الالكتروني بتخفيف الاعباء علي الدولة "

مدارس تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد... تعرف عليها

عيد الأضحى.. وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي

إسلام سياسي

مقتل والي إدلب بداعش على يد هيئة تحرير الشام

السلطات الإسرائيلية تسمح لـ 1729 يهوديا باقتحام الأقصى أثناء صلاة العيد

توقيع سلام أفغانستان بين طالبان والمبعوث الأمريكي بعد عيد الأضحى

سعوديات يطالبن بإسقاط نظام القبيلة قبل نظام الولاية ومنع السفر


زيت وسكر

200 ألف جنيه إيراد حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الأضحى

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين لمتابعة أعمال التطوير

المجازر تقوم بذبح 3715 اضحية مجانا للمواطنين

وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن ومركز طوارئ مارينا

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

"الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب".. في العدد الجديد من مجلة ذوات الإلكترونية

ورش تعليم رسم البورترية بثقافة رشدي

"ثقافة العرب في زمن الميديا".. بقصر القباري في الإسكندرية

خاص: مخطوطات لثروت أباظة تكشف عن العناوين الأصلية لرواياته.. وخطاب شكر رسمي لجيهان السادات بسبب "أعماله الكاملة"

صفحتنا ع الفيس بوك