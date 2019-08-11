الكهرباء: الربط الكهربائي أحد ركائز استراتيجيتنا نحو إفريقيا

تُعد مشروعات الربط الكهربائي الدولي أحدي الركائز الأساسية لاستراتيجية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو أن تكون مصر محور عالميًا للطاقة في المنطقة علي المستوي العربي والأفريقي والأوربي.



وأوضحت وزارة الكهرباء، أن تحقيق هذه الركيزة الاستراتيجية حاليًا على المستوى الأفريقي يكون من خلال انضمام مصر لمبادرة حوض النيل واشتراكها في دراسة تجارة الطاقة الإفريقية، وأيضًا من خلال الإشتراك في تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا والذي يضم تسع دول مصر – أثيوبيا - السودان - كينيا- رواندا- يور وندى- تنزانيا - أوغندا – الكونغو الديمقراطية.



ولفتت إلى أن أحد مراحل مشروعات الربط المصري الأفريقي، أو ما يعرف الشبكة الإفريقية للطاقة الكهربائية، مساهمات قطاع الكهرباء المصري الفعالة في لجان واجتماعات الاتحاد الافريقى لناقلي وموزعي الكهرباء،والذي يضم أكثر من خمسين دولة إفريقية.