إعادة مناقشات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والسودان

أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن يتم مناقشة خطوات جديدة في مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار الأفريقي والخليجي، ممثلة في مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية ودولة السودان، مطلع الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أجازة عيد الأضحي.



وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالربط الكهربائي تتمثل في سعي قطاع الكهرباء المصري منذ ما يزيد على 25 عامًا إلى تطوير أدائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بانتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمى والدولي وذلك عن طريق الربط الكهربائي مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة، منها محور الربط الكهربائي " العربي، الأفريقي، الأوربي".



وأوضح أنه فيما يتعلق بالربط الكهربائي العربي فأنه يتم من خلال انجاز اتفاقيات فنية وتجارية ومشروعات للربط مع دول المشرق مشروع الربط السباعي والذي يشمل دول مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق، والمغرب العربي والذي يمتد من ليبيا إلى المغرب، ثم إلى أوربا عبر أسبانيا، إضافة إلى التعاون المصري الكامل مع الاتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء، والذي يضم في عضويته 19 دولة عربية.

