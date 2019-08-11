بالتزامن مع عيد الأضحى..الداخلية توجه ضربة قاضية لتجار السموم

كعادة وزارة الداخلية في المناسبات الهامة والأعياد ترفع حالة التأهب القصوى، وتسخر كافة إمكانياتها لضبط كل ما من أشنه أن يعكر على المصريين صفو احتفالاتهم، من خلال خطة عمل واستراتيجية أمنية، بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، قادرة على ضبط كافة مظاهر الإخلال بالأمن العام.



ومن ضمن المحاور الأساسية في خطط تأمين وزارة الداخلية، في الأعياد هو العمل على ضبط كافة مهربي ومروجي السموم، الذين يكثفون نشاطهم، قبل الأعياد لمحاولة بيع وترويج سمومهم على الشباب من المدمنين.



وقد ووجهت وزارة الداخلية بالتزامن مع عيد الأضحى ضربات قاضية على مدار الأيام المنقضية لتجار السموم، ونجحت في تحقيق نتائج مبهرة في هذا الشأن لحماية للشباب المصري من خطر السموم.



ضربات عديدة حققتها وزارة الداخلية لتجار السموم، كان آخرها أحباط محاولة جلب 4 آلاف قرص مخدر لعقار «الإكستاسي» عبر ميناء القاهرة الجوي، بقيمة نحو 2٫5 مليون جنيه.



وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبط سائق 30 سنة، مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة، حال قيادته سيارة أجرة، وبحوزته 21 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى2،100 كيلو جرام.



كما تمكنت الخدمات المعنية لتأمين "نفق الشهيد أحمد حمدى"التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل "مُحملة بكمية من الألواح الخشبية"، قيادة "نجار مسلح، مواليد 1995، ومقيم منيا القمح بالشرقية" وبصحبته "شخصين آخرين"حال قدومهم لعبور النفق من الجهة الشرقية مُتجهين إلى الجهة الغربية.

عثر بداخلها على "236 لفافة تحوى نبات عشبى جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر بإجمالى 60 كيلو جرام تقريبًا " قاموا بإخفائها داخل مخازن مصنعة بعروق خشبية مجوفة من الداخل أُعدت خصيصًا لهذا الغرض" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول".



وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من ضبط " ربة منزل– مقيمة بدائرة القسم" لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة متخذة من مسكنها وكرًا لنشاطها الإجرامى وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1،250 كيلو جرام بقصد الإتجار.



كما شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة أمنیة مكبرة استھدفت المتاجرین بالمواد المخدرة بمنطقة

ناھیا بالجیزة، فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات

مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قیام بعض الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة

"ناھیا" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمدیریة أمن الجیزة.



أشرف على تلك الحملات اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وشارك فيها إدارة البحث الجنائى بالجیزة، وإستھدفت المُنطقة المُشار، إلیھا وتم تحدید العناصر الإجرامیة مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطھم وآخرین لقیامھم بالإتجار، فى المواد المخدرة.



وأسفرت جھود الحملة الأمنیة عن ضبط 7 أشخاص "لإثنین منھم معلومات جنائیة" وبحوزتھم 60 قرص مخدر، وكمیة من الحشیش وزنت 150 جرام، وكمیة من الإستروكس وزنت 125 جرام، وكمیة من مخدر الشادو وزنت 5 جرام، ومبالغ مالیة، وھاتف محمول.

