برلماني: ملف الأحوزة العمرانية من أولويات دور الانعقاد الأخير

قال مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، من أبرز الملفات والقضايا خلال دور الانعقاد الأخير، لافتا إلى أهمية وضع حلول جذرية لهذه الأزمة التى ينتج عنها مزيد من البناء المخالف، والنمو العشوائى.



وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في تصريحات صحفية، أن اعتماد الأحوزة والمخططات التفصيلية وكردونات المبانى، يساهم بشكل كبير فى القضاء على النمو العشوائى، مطالبا، بخطوة استباقية من وزارات الإسكان، الزراعة، والتنمية المحلية، بشأن الاحوزة، على أن يتم التنسيق فيما بينهم لاعتماد أحوزة بمخططاتها بشكل عاجل دون الانتظار بعد عمليات البناء ومن ثم يتم وضع المخططات، فى ظل الكثافة السكانية الكبيرة.



وأشار عضو اللجنة، إلى أن تطبيق قانون التصالح من شأنه أن يقضى على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، الذى يمثل خطورة على الثروة العقارية، بالإضافة إلى أن تعديلات قانون البناء المرتقبة ايضا من المتوقع أن تعالج هذه الأزمة فى المستقبل، ولكن شريطة أن يتم اعتماد الأحوزة ومخططاتها التفصيلية بشكل منتظم.