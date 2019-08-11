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مصر

الكهرباء: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة خلال العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
عمرو خان
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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن جميع قطاعات الكهرباء تعمل خلال أيام عيد الأضحي في إطار منظومة غرف العلميات على مدار الـ24 ساعة، وفقًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تأمين انتظام التيار الكهرباء لتقديم خدمة مميزة للمواطنين على مستوى كافة قطاعات الاستهلاك، مؤكدًا انتظام امداد التيار الكهربائي خلال اليوم الأول من أجازة العيد دون أي تخفيف أحمال أضطراري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة لـ"الدستور"، أنه على مستوى شركات توزيع الكهربا التسع تم إعلان حالة الطوارئ، وتشكيل غرف علميات، وإلغاء الإجازات، والدفع بفرق الطوارئ والانتشار السريع، المدعومة بمولدات الطوارئ.

وأوضح المتحدث باسم الكهرباء، أن الشبكة القومية النقل الكهربا تعمل باستقرار تام، في ظل فائض الطاقة الكهربائية بالشبكة، الذى يصل إلى 12 ألف ميجاوات حاليا، والتي تعادل ثلث القدرات بالشبكة الكهربائية.

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