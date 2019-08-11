3 اختصاصات لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.. تعرف عليها

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ بدور الانعقاد المنقضي، ويتبع الصندوق الوزير المختص بالبحث العلمي، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارية، ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.



وتأتي أبرز اختصاصات الصندوق في نص القانون لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) وله بصفة خاصة:



1- دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.



2- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.



3- المساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.