مصرع عامل صعقه التيار الكهربائي في بني سويف

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن صعقة التيار الكهربائي أثناء محاولته توصيل أحد الأسلاك الكهربائية لمنزل تحت البناء بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف.



وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول جثة لشخص يدعى "مشرف. س. س، 25 عاما"، عامل، ومقيم بقرية الحومة التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.



وبسؤال عم المتوفي ويدعى "أحمد. س. ر، 45 عاما"، مدرس، مقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام المتوفي بأعمال بناء بعقار ملك "منصور. م. إ، 40 عاما"، مدرس، مقيم ببندر الواسطى، وأثناء توصيله أحد الأسلاك الكهربائية للإضاءة صعقه التيار الكهربائي، مما أدي لوفاته في الحال ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة علي جثمان المتوفي، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



وتحرر محضر رقم 4679 إداري مركز الواسطى، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان.