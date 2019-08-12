أسعار الجبس اليوم.. "القومية" بـ879 جنيهًا للطن

استقرت أسعار الجبس، اليوم الإثنين، حيث سجل سعر جبس "القومية" 879 جنيهًا للطن، و"البلاح" 818 جنيهًا للطن، و"الدولية" 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس "المعمار" 670 جنيهًا للطن، و"مصر سيناء" 766 جنيهًا للطن.





وسجل جبس "أكسبريس" 822 جنيهًا للطن، و"السويس" 450 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس "سيناء" 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس " الدولية" 700 جنيه للطن، وسجل جبس " السويس" 540 جنيهًا للطن.





وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



