أسعار الألبان اليوم.. "السائب" بـ14 جنيهًا للكيلو

تنشر"الدستور" أسعار الألبان في الأسواق، اليوم الإثنين، حيث تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية.





وسجل سعر كيلو اللبن السائب 14 جنيهًا، وسعر كيلو اللبن المعبأ تراوح ما بين 15 و17 جنيهًا، حسب النوع.





وسجلت أسعار الزبادي استقرارًا، حيث تراوح سعر علبة الزبادي البلدي الصغيرة ما بين 2.5 جنيه و3 جنيهات، وعلبة الزبادي البلدي الكبيرة تراوح سعرها ما بين 3 إلى 4 جنيهات، بينما زبادي الشركات الصغير سجل نحو 3.50 جنيهات، وسجل ثمن زبادي الشركات الكبير 5 جنيهات.



